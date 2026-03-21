トッテナムの指揮官イゴール・トゥドールは怪我で離脱している選手たちの復帰が近づいていることを明かした。『The Athletic』が報じている。トッテナムは今シーズンを通して主力選手の多くが怪我に悩まされ、スカッドが揃わないまま終盤戦に突入。今シーズン残りはプレミアリーグ残留へ向けた戦いを強いられている。そんななか、プレミアリーグ第31節ノッティンガム・フォレスト戦を前にした記者会見でトゥドールはモハメド・クド