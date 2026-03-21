台湾産のパイナップルの販売がスーパー「アルク」などで始まり、初日は台湾の県知事ら山口市でが宣伝販売しました。台湾の美味しいものを紹介し山口と台湾との交流を深めていこうと、丸久が毎年行っている台湾産パイナップルの販売、ことしも人気の嘉義県産パイナップル「密甘味」の販売が始まりました。アルク小郡店で嘉義県の翁章梁知事が買い物客にPRしました。密甘味は濃厚でまろやかな味で芯まで美味しく食べられ