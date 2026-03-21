イングランド代表は日本時間20日、日本戦を含む3月下旬の代表ウィーク期間中に行われる2試合に臨むメンバー35名を発表しました。サッカーの強豪であるイングランド代表は、4月1日にロンドンのウェンブリー・スタジアムで日本戦を行います。日本代表はすでにイギリス遠征に参加するメンバーを発表し、かつてアーセナルに所属した冨安健洋選手(現アヤックス)や鈴木彩艶選手(パルマ)が代表復帰。イングランド・プレミアリーグで活躍す