「ウィナーズカップ・Ｇ２」（２１日、防府）小田原競輪のＦ１、Ｆ２で選手インタビューを担当する高月れなが来場。前日の２０日から場内に設置されているチャリロトブースに駐在し、訪れたファンの応対をしている。高月は昨年１１月から小田原競輪で選手インタビューを担当。これまで場内リポートなどを務めたことがあるが「（インタビュー担当は）初めてなんですよ。だから『ひよっこ』でもなくて『たまご』です」と語る。