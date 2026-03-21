◆オープン戦阪神―オリックス（２１日・京セラドーム大阪）阪神の先発・高橋遥人投手が、０―０の２回２死一塁の場面で“送りバント”を行った。九里の１３８キロを落ち着いて投前に転がした。アウトカウントに関係なく、本番を想定して練習した。この日は、先発投手と「９番・ＤＨ」を兼任する“大谷ルール”で出場している。