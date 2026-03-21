◆オープン戦ソフトバンク―広島（２１日・みずほペイペイドーム）広島の新外国人フレディ・ターノック投手が５回８安打３失点でマウンドを降りた。初回は先頭・柳町、周東を直球で２者連続空振り三振。近藤に甘く入ったチェンジアップを右翼線二塁打とされたが、柳田を１５１キロ直球で一ゴロに封じた。２回は先頭・山川に左翼線二塁打を浴びると、２死から海野にチェンジアップを左前に運ばれ、先制点を与えた。３回には先