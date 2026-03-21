「日本ハム−ヤクルト」（２１日、エスコンフィールド）日本ハムが“新庄野球”の十八番（おはこ）で得点を奪った。初回にレイエスの遊ゴロの間に１点を先制してなお２死一、三塁の場面で、一塁走者の野村がスタート。相手捕手が二塁に送球すると、野村が一、二塁間で挟まれる間に、三塁走者の郡司もスタートを切って悠々と生還した。絵に描いたようなダブルスチールで追加点。新庄剛志監督は拍手で作戦を遂行した選手をたた