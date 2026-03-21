◆センバツ第３日▽１回戦北照―専大松戸（２１日・甲子園）昨秋の明治神宮大会に出場した北照（北海道）と、関東４強の専大松戸（千葉）が１回戦で激突。専大松戸が４回に４点を先取した。両チーム無得点の４回に１死一、二塁の好機を作ると、５番・長谷川大納が左前適時打を放って先取点。続く６番・柴田樹も右中間を破る２点適時三塁打を放って加点すると、さらに１死三塁から７番・瀬谷鷹我が右犠飛を放って４点目を奪