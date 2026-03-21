元プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。長男・健之介さん（27）と次男・誠之介さん（23）との“貴重”な親子ショットを公開した。【写真】「お父さんそっくりでビックリ」北斗晶と“全くメディアに出ない”次男＆長男の親子ショット※2枚目20日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』に北斗と健之介さんが2人で出演。親子で初めてトーク番組に出演した。北斗は投稿で、「小さな頃か