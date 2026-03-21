◆ジョージライダーステークス・Ｇ１（３月２１日、豪州ローズヒルガーデンズ競馬場・芝１５００メートル、重）豪州の賞金総額１００万豪ドル（約１億４７５万円）のＧ１は１２頭立てで行われ、オータムグロー（牝４歳、豪州・クリス・ウォーラー厩舎、父ザオータムサン）が、無傷１１連勝を飾った。ジェームズ・マクドナルド騎手とのコンビで道中は５、６番手から。直線では外から力強く伸びて抜け出すと、最後は流す余裕を見せ