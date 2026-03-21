「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９」（２０日、ＩＧアリーナ）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１９回大会が行われ、大会最大規模の会場に１万１０００人超えの観衆を集め、大盛況で終えた。中継ゲストに登場した美女も反響を呼んだ。ゲストで登場したのはタレント・モデルで活動する明日花キララ。美しい白のドレス姿で登場。ＳＮＳなどでは「すごくかわいくなってる」、「選手へのコメントも本当