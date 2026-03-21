東京大学公共政策大学院2年生でタレントの神谷明采（25）が21日までに、自身のXを更新。海外旅行で「仕方なく寄った感じ」だったはずの観光地で感激した様子を記した。ポーランドを訪問していることを明かしている神谷は、20日の段階で「【またやってしまった】」と前置きして投稿。「明日アウシュビッツ行こうと思って公式サイト見たら・完全予約制・既に完売済」と、強制収容所の跡地の博物館の入場手配ができなかったことを報告