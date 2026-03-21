2025年12月31日にガソリンの暫定税率が廃止されたのに続き、2026年4月には軽油の暫定税率が廃止される予定になっています。 このことによりガソリンの価格はどのように変わるのか、私たちの生活にはどのくらい影響があるのか、詳しく知りたい人もいるでしょう。 本記事では、ガソリンの暫定税率廃止について解説するとともに、ガソリン代の変動の仕方や国が補助金を拡充していた理由もご紹介します。 ガソリンの