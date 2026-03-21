【モデルプレス＝2026/03/21】Snow Manの佐久間大介が21日、映画「スペシャルズ」公開御礼舞台挨拶に韓国発のグローバルボーイズグループ・NCT 127（エヌシーティーイチニナナ）・中本悠太とともに出席。先輩から同映画の鑑賞報告を受けたと明かした。【写真】佐久間大介に映画の鑑賞報告したSTARTOイケメン◆佐久間大介「プライベートで観に行ってくださってて」本作は、年齢も性格もバラバラな孤高のプロの殺し屋たちが、裏社会