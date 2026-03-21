【モデルプレス＝2026/03/21】女優の中村ゆりかが3月20日、自身のInstagramを更新。ベアトップのミニドレスにレースタイツを合わせた衣装ショットを公開した。【写真】29歳美人女優「絵本から飛び出たお姫様」美脚スラリのレースタイツコーデ◆中村ゆりか、ミニドレス×レースタイツショット公開中村は「中村ゆりか『写真集』2026.5.20 Wed. 発売」「写真集お渡しイベントが決定しました！」と写真集の発売とイベントの開催を告知