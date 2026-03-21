タレントのパク・スホンの23歳年下の妻であるキム・ダイェが、“セレブ一家”として注目されている心境を明かした。夫や娘に続いて、自身にも広告業界からオファーが相次いでいるようだ。【写真】パク・スホン、23歳年下の妻とツーショットキム・ダイェは最近、自身のSNSストーリーに「最近の自分を表している絵文字」とコメントし、カカオトークの会話画面のキャプチャを公開した。公開された画像には「私は運がいい」「仕事運が