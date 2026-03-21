◇プロ野球 オープン戦 中日ーロッテ(21日、バンテリンドーム)今シーズンから新設されているバンテリンドームの外野テラス席「ホームランウイング」。連日ウイングへ打球が飛び込んでいます。前日20日には、ロッテ・西川史礁選手がOP戦初となるホームランを記録。中日の開幕投手に内定している柳裕也投手の高めのストレートをとらえ、ウイングへ飛び込む2ランとしました。翌日となるこの日は、バンテリンドームを本拠地とする中日