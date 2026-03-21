◇プロ野球オープン戦 巨人-楽天(21日、東京ドーム)巨人のキャベッジ選手が特大の先頭打者ホームランを放ちました。初回の守りでは、ハワード投手がピンチをつくりながらも無失点スタート。直後の攻撃では1番打者として打席に立ったキャベッジ選手が楽天先発の瀧中瞭太投手に対して、3球目のインコースのストレートをとらえると、ライト上段のバルコニー席へ飛び込む特大の先頭打者ホームランを記録。飛距離は132ｍの一発でした。