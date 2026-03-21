日本維新の会は去年10月に自民党と連立政権を組み、与党となってから初となる党大会を開きます。【映像】日本維新の会 与党初の党大会へ（会場の様子）三橋歩実リポ「衆院選で大勝した自民党とできるだけ対等な立場を保ちながら、議員定数の削減など連立合意を実現するアクセル役を強調していく考えです」党大会は午後東京都内のホテルで開かれ、自民党の鈴木幹事長が出席し、アメリカから帰国中の高市総理大臣はビデオメッセ