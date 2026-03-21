「オープン戦、阪神−オリックス」（２１日、京セラドーム大阪）阪神の高橋遥人投手が２死一塁から送りバントを決めた。この日は先発投手でありながら、「９番・ＤＨ」で先発。二回２死一塁で打席が回ってくると、見事に投手の前へ転がし、送りバントを決めた。２死からの送りバントは異例で、シーズン開幕前の練習をかねて、「ＤＨ」で先発出場したとみられる。２０日のオープン戦、巨人−楽天戦では同様のケースで、巨