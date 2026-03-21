モデルの滝沢眞規子（47）が20日、自身のインスタグラムを更新。度々披露する自宅が「豪邸すぎる」と話題を集める滝沢だが、この日は「ユーカリ」を飾った自宅ショットを公開した。【写真】「凄いお家だなあ」“豪邸すぎる”自宅に飾られた立派なユーカリを披露した滝沢眞規子昨年12月には「五葉松と苔梅」が飾られたリビングを紹介していた滝沢。この日は、立派なユーカリが堂々と飾られたリビングを公開し、自宅で季節の植物