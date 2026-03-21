ソフトバンクグループは、アメリカでのAI向けデータセンターの建設におよそ80兆円を投じると発表しました。【映像】建設予定地で行われた式典の様子（孫正義会長ら）鈴木彩加「発電所の建設予定地で行われる式典にトランプ政権の閣僚のほかに孫正義さんの姿です。地元の労働者に拍手で迎えられています」ソフトバンクグループ孫正義会長兼社長「複数の場所、複数年にわたって5000億ドルというビジョンではなく、単一拠点に5000億