モデルの滝沢眞規子（47）の夫で、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏（59）が21日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。伸介氏は、自身と元TOKIOの長瀬智也との2ショット、妻と長瀬との2ショットをそれぞれ投稿。ハッシュタグで「#nagasetomoya#ほぼ家族」とつづった。これにフォロワーからは「最高家族」「長瀬さんの歌声大好きお元気そうで嬉しい」「皆さんかっこよすぎて素敵ー」などの声が寄