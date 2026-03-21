お笑いコンビ品川庄司の庄司智春（50）が21日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。妻・藤本美貴（41）との初めてのドライブを振り返った。この日のゲストなにわ男子・道枝駿佑（23）に、藤本が「メンバー間で家を行き来するんですか？」と質問。道枝が「行き来する人もいる」と答えると、庄司が「仲いいね」と反応した。すると藤本は「私なんてモーニング娘。の時、メンバーがどこに住んでるかも知らなか