タレント・スザンヌが２０日、ＳＮＳを更新。１人息子が小学校を卒業したことを報告した。スザンヌは２０１５年に元野球選手の夫と離婚し、当時１歳だった息子とともに、地元の熊本に移住している。移住に伴い、東京のマンションを売却することになり「７５００万円で売れた」ため、地元・熊本で閉館していた３００坪の旅館を買い取ってリフォームし、昨年２月にオープンした。「息子の小学校卒業式でした」と報告し、「コロ