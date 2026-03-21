アメリカのトランプ大統領はイランでの軍事作戦について、目標を達成すれば縮小することを検討する考えを示しました。【映像】ホルムズ海峡の様子トランプ大統領は20日、自身のSNSにイランでの軍事作戦について、イランのミサイル能力の完全な無力化や防衛産業の破壊など5つの目標を列挙し、達成に向けて「非常に近づいている」と投稿しました。さらに、目標を達成すれば、中東での大規模な軍事作戦を縮小することを検討する考