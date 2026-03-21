俳優田口トモロヲ（68）が21日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）にゲスト出演。意外な経歴でナイツを驚かせた。田口は自身が監督を務めた映画「ストリート・キングダム」が27日に公開されるほか、NHK「プロジェクトX」シリーズではナレーションを担当。ミュージシャンとしての顔も持つ。ゲストコーナーの冒頭、土屋伸之が田口のプロフィルを紹介し「20代の頃から演劇や自主映画、