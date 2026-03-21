韓国・ソウル市内の全ての地下鉄駅で17日からウィーチャットペイ（微信支付）を使って切符を購入できるようになった。中国人観光客はソウル地下鉄1-8号線の全ての駅の自動券売機でウィーチャットペイを使って切符を購入できる。今回の取り組みは、2025年に実施された釜山地下鉄に続き、ウィーチャットペイと韓国の公共交通システムによる新たな提携となった。深セン特区報が伝えた。25年に全国に先駆けて釜山地下鉄でウィーチャッ