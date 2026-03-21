高級外車風スズキの「コンパクトSUV」！アフターパーツメーカーのダムド（DAMD）は2026年3月19日、スズキのコンパクトSUV「X BEE（クロスビー）」用に開発中だという新たなボディキット「DAMD X BEE little D. (ダムド クロスビー リトル・ディー)」のデザインスケッチを初公開しました。DAMD（ダムド）は1982年に創業されたエアロパーツメーカーです。かつてはセダンやミニバン、コンパクトカー向けのいわゆる「VIP系」ボディ