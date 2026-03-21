Image: AGERU_GENSEN こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。朝、天気予報をチェックして雨だと分かった瞬間、着ていく服に悩みませんか？お気に入りのパンツは濡らしたくないし、かといってレインウェアは野暮ったい。結局、妥協したコーディネートで家を出て、一日中どこか気分が晴れない…。そんな雨の日のモヤモヤに応えてくれる1本が、「RainBloc