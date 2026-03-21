ファジアーノ岡山は３月21日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第８節で、Ｖ・ファーレン長崎とホームで対戦。試合序盤から激しい攻防が繰り広げられるなか、思わぬアクシデントが発生した。11分、最終ラインからのロングボールに反応したFWルカオが前線へ抜け出そうとすると、長崎のDFエドゥアルドと競り合いに。背後からの接触を受けながらも前に出ようとしたが、引っ張られる形でバランスを崩して転倒。そのままボー