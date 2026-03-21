韓国中部にある自動車部品工場で20日に発生した火災で、これまでに11人の死亡が確認され、ケガ人は59人にのぼっています。韓国中部・大田の自動車部品工場で20日午後に発生した火災は、現場に置かれていた化学物質の影響で消火が難航し、およそ10時間半後に消し止められました。消防によりますと、この火事でこれまでに11人の死亡が確認されたほか、59人がケガをしたということです。亡くなった11人のうちほとんどは工場3階の隅で