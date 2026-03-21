読売テレビの特番『関西アンチ救済協会』が、きょう21日午後3時30分〜5時に放送される（関西ローカル）。さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）＆みなみかわが、土曜の昼に地元・関西で攻めた内容を届ける。【動画】『関西アンチ救済協会』がぶっちゃけ…「マルコポロリなんであんなストロングスタイルなん？」「撃たれたフリのリアクション、見ててしんどい」「ヒョウ柄おばちゃん、圧が怖くて嫌だ」「関西ローカルタレント