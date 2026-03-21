アラブ首長国連邦（UAE）海軍の艦艇の写真。UAEのホールファカン側から撮影された=11日/Altaf Qadri/AP（CNN）米当局者はホルムズ海峡の封鎖が数カ月続く事態を回避しようと躍起だが、海峡再開に向けた明確な解決策はなく、トランプ大統領がイランへの圧力にどこまで踏み込むかに左右される部分もあると内々に認めているという。複数の政府当局者や情報機関関係者がCNNに明らかにした。情報当局者の1人は海峡再開の取り組みに触れ