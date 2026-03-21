ロシア出身で、兵庫・姫路市で育ったコラムニストでタレントの小原ブラス（33）が21日、ABCテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜午前9時30分＝関西ローカル）に出演。日米首脳会談での高市早苗首相の発言と、日本の立場について私見を述べた。小原は「日本の国益っていうことに関しては、今回は高市さんとかの行動であったりとか、日本の立場っていうのは、こうせざるを得ないものを全部やりきったっていう風には見