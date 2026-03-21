リニューアルオープンした「道の駅山北」。池田駅長（右端）やスタッフが笑顔で出迎える＝３日、山北町湯触丹沢湖や中川温泉などに通じる県道７６号沿いにある「道の駅山北」（神奈川県山北町湯触）がリニューアルオープンした。大規模な改修は１２年ぶりで、食堂のスペースが広がったほか、観光関連などの情報コーナーが充実し、ドライバーらの利便性が向上した。同道の駅は１９９７年７月に開業。整備主体の県によると、年間