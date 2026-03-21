歌手和田アキ子（75）が21日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。WBCでベスト8と健闘した侍ジャパンへの誹謗中傷の書き込みに対して「何でそんなことするかな」とコメントした。和田が「楽しくはないけど、ちょっと私が気になっているのは」と前置きしてから「WBC終わったじゃないですか、で、結果ね、準々決勝で敗退したけど、あんなに私たちを楽しませてくれた、ってい