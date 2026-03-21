◆ファーム・リーグＤｅＮＡ―巨人（２１日・横須賀スタジアム）巨人の２軍は１点を追う５回に坂本達也捕手の適時打で同点に追いついた。０―１の５回、この回の先頭・三塚が右前安打を放って出塁。２死後、１番・坂本達が入江から右前適時打を放って同点に追いついた。坂本達は次の鈴木大の打席で二盗にも成功していた。坂本達は２４年育成ドラフト１位で富士大から入団。二塁送球は球界トップクラスの１・８〜１・９秒台