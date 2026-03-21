巨人の泉口友汰内野手（２６）が２１日の楽天とのオープン戦（東京ドーム）で５試合ぶりにスタメン出場した。泉口は１４日の日本ハムとのオープン戦に出場してからは、コンディションを考慮し、大事を取って３戦連続でベンチメンバーとなっていた。ここまでのオープン戦では８試合に出場し、４割５分８厘、１１安打５打点を記録している。昨季は１３３試合に出場し打率３割１厘をマーク。ＧＧ（ゴールデン・グラブ）賞とベ