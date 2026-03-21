◆オープン戦中日―ロッテ（２１日・バンテリンドーム）中日のドラフト２位・桜井頼之介投手（東北福祉大）が二刀流の活躍を見せた。先発投手と「９番・ＤＨ」を兼任する“大谷ルール”で出場しているが、２回の“プロ初打席”で左前適時打を放った。１点を先取し、なおも２死三塁で三遊間を真っ二つ。内角の１５３キロに力負けしない野手顔負けの打撃で打点を稼いだ。本業の投球も２回まで無失点と安定。オープン戦は過去３