◆オープン戦中日―ロッテ（２１日・バンテリンドーム）中日の新外国人、ミゲル・サノー内野手が２回先頭で先制ソロを放った。カウント２―２からの６球目。田中晴の内角への１５０キロを左中間のホームランウイングに運んだ。４試合ぶりの一発で、オープン戦は４本目の本塁打。ベンチでのハイタッチの締めに、“ゴリラポーズ”も決めた。