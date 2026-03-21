明日22日から28日(土)にかけては、低気圧が短い周期で日本付近を通過するため、たびたび気圧が下降するでしょう。東京では、24日(火)と28日(土)は気圧変化の影響度が大きい見込みです。気圧変化によって体調を崩しやすい方はご注意ください。明日22日は全国的に気圧が下降明日22日は、高気圧の中心が次第に日本の東へ離れて西から前線が近づき、前線上には低気圧が発生する見込みです。このため、全国的に気圧が下降し、影響度は「