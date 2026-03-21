お笑いコンビ「トミーズ」の雅（66）が21日、MBSテレビ「せやねん！」（土曜前9・25）に出演。同期コンビ「ハイヒール」モモコ（62）の長男の結婚について語った。前日、モモコの長男・仁一郎さんの結婚披露宴に出席したことを報告。「かわいい、奥さん！」と実感を込めた。「ほんまに、ほんまにかわいい！入れ物に入れときたくなるくらいお人形さんみたいな」と、絶賛。新郎新婦、モモコと雅の4ショット写真がモニターに映