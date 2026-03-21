「大相撲春場所・１４日目」（２１日、エディオンアリーナ大阪）西前頭筆頭の若隆景（３１）＝荒汐＝が休場した。「右上腕三頭筋付着部損傷疑いと右肘内側側副靱帯損傷疑い」のため「６週間程度の療養を要します」との診断書を提出した。若隆景の休場は２０２３年秋場所以来７度目。若隆景は場所前から右肘を痛めていた。師匠の荒汐親方（元幕内蒼国来）によると、１３日目に８勝目を挙げた阿炎戦で悪化させたという。その日