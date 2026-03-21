ロサンゼルス・レイカーズは、3月20日（現地時間19日、日付は以下同）のマイアミ・ヒート戦を134－126で制したことで、今月7日のインディアナ・ペイサーズ戦から8連勝とした。 この日のレイカーズは、ルカ・ドンチッチが60得点7リバウンド3アシスト5スティール、レブロン・ジェームズが19得点15リバウンド10アシストのトリプルダブル、マーカス・スマートが13得点4