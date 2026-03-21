3月21日、プーマジャパン株式会社は、バスケットボールカテゴリーの最新情報を公開。『ALL PRO NITRO』シリーズのNEWカラーと新モデルを発表した。 革新的なフォーム構造と高いフィット性でプレーヤーのパフォーマンスを次のレベルへと導く、最先端のバスケットボールシューズ『ALL PRO NITRO 2』の新色が登場。ホワイトを基調としたクリーンなア