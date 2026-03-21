オランダサッカー協会(KNVB)は20日、今月の国際親善試合に臨むオランダ代表メンバー26名を発表した。DFフィルヒル・ファン・ダイク(リバプール)ら主力選手が名を連ねる中、20歳のMFキース・スミット(AZ)が初選出。負傷のMFフレンキー・デ・ヨング(バルセロナ)は招集が見送られた。ロナルド・クーマン監督率いるオランダは、FIFAワールドカップで日本と同じグループF。本大会に向け、27日にノルウェー、31日にエクアドルとい