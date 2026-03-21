[3.21 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第7節](プレド)※14:00開始主審:俵元希<出場メンバー>[北海道コンサドーレ札幌]先発GK 24 田川知樹DF 15 家泉怜依DF 31 堀米悠斗DF 39 川原颯斗DF 47 西野奨太MF 2 高尾瑠MF 7 スパチョークMF 11 青木亮太MF 18 木戸柊摩MF 27 荒野拓馬FW 19 ティラパット控えGK 1 菅野孝憲DF 3 パク・ミンギュDF 5 福森晃斗DF 25 大崎玲央DF 28 岡田大和MF 13 堀米勇輝MF 14 田中克幸FW 22 キングロード・