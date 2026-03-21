[3.21 J1百年構想リーグ WEST第8節](ベススタ)※14:30開始主審:長峯滉希<出場メンバー>[アビスパ福岡]先発GK 24 小畑裕馬DF 15 辻岡佑真DF 16 岡哲平DF 37 田代雅也MF 6 重見柾斗MF 11 見木友哉MF 14 名古新太郎MF 29 前嶋洋太MF 33 山脇樺織MF 55 前田快FW 9 シャハブ・ザヘディ控えGK 41 藤田和輝DF 47 橋本悠DF 56 坂井悠飛MF 8 奥野耕平MF 25 北島祐二FW 7 碓井聖生FW 13 ナッシム・ベン・カリファFW 22 藤本一輝FW 32