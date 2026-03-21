[3.21 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第7節](クラド)※14:00開始主審:田邉裕樹<出場メンバー>[大分トリニータ]先発GK 22 ムン・キョンゴンDF 6 三竿雄斗DF 30 戸根一誓DF 31 ペレイラMF 5 中川寛斗MF 8 榊原彗悟MF 14 宇津元伸弥MF 21 有働夢叶MF 27 松尾勇佑MF 72 山口卓己FW 29 櫻井勇斗控えGK 1 田中悠也DF 2 岡本拓也DF 7 吉田真那斗DF 33 宮川歩己MF 18 野嶽惇也MF 19 小酒井新大MF 37 木本真翔FW 13 伊佐耕平FW 20 木許